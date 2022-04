Assalto a lanchonete termina em troca de tiros e morte na Pedreira

Na noite da última sexta-feira (29), um assalto terminou com a morte de um dos bandidos no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com informações de testemunhas, tudo aconteceu após uma dupla, não identificada, assaltar uma lanchonete, na avenida Doutor Freiras com a Avenida Marquês de Herval. Após o crime, os assaltantes fugiram e encontraram uma viatura da Polícia militar no caminho.

A guarnição deu voz de parada a dupla, que não obedeceu e iniciou uma fuga atirando contra os agentes e iniciando uma perseguição. Na troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido ao invadir uma residência, na passagem 10 de Outubro com o canal Pirajá; na Pedreira, e ficar encurralado.

O meliante atingido foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os outro bandido fugiu e segue foragido. O caso foi registrado na Seccional da Sacramenta e está sendo investigado pela Polícia.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Reprodução internet