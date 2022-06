Assalto com reféns e tiroteio termina com dois bandidos mortos

Um caso de assalto a resdência com reféns terminou em tiroteio com dois bandidos mortos e um preso em Itajubá, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas. O fato se registrou ontem, sábado, 18 por volta das 20.



Informações do 15° Batalhão de Polícia Militar dão conta que a guarda foi informada sobre a ocorrência de roubo com refém na quadra 17 do Bairro Buriti, lote 10, na casa do médico Duilio Paranhos, cirurgião plástico, onde três homens armados invadiram a residência e fizeram a familia de refém. As guarnições ostensivas do serviços GTO/ROCAM, foram ao local e fizeram o cerco policial. Então, conforme os relatos, dois indivíduos que estavam armados teriam atentado contra a vida dos policiais, que reagiram.



Assim, a dupla foi baleada e morreu na horaa injusta agressão. O terceiro acusado foi encontrado em um terreno baldio atrás da residência da vítima, foi preso e encaminhado para a 19° seccional para os devidos procedimentos legais, onde foi feito auto de resistência.



Os corpos dos dois mortos foram removidos para exames de necropsia e liberados para sepultamento em Itaituba.



Imagem: Reprodução/ Blog do Jr Ribeiro