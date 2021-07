Assalto com reféns em Juruti chega ao fim após seis horas de negociação

Depois de quase seis horas de negociação, chegou ao fim o assalto a uma loja, localizada na rua Marques Diniz, no município de Juruti, no oeste do Pará. Cinco pessoas ficaram sob a mira dos revólveres dos assaltantes desde a tarde desta quarta-feira (14), até 21h30, quando os criminosos decidiram se entregar e libertar todos os reféns. Ninguém ficou ferido.

As negociações foram feitas por policiais civis e militares, com o apoio do promotor de Justiça Osvaldinho Lima de Sousa.

Os amazonenses Samuel dos Santos Cavalcante e Abinadab Mendonça Oliveira foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia de polícia. Com eles, os policiais apreenderam duas armas, sendo uma pistola Taurus, .380, além de munições e aparelhos celulares.

Os criminosos invadiram o estabelecimento comercial após renderem o dono e mais dois funcionários. No total, cinco pessoas foram mantidas reféns no interior da loja, segundo informou a polícia.

No início das negociações, os assaltantes exigiram a presença da imprensa e uma lancha para fugirem. Somente assim, libertariam os reféns.

As negociações não avançaram. Um funcionário passou mal e foi liberado pelos bandidos. O clima era tenso na cidade. A Polícia Militar cercou todo o perímetro próximo ao local do assalto.

Por volta das 21h28, finalmente, Samuel e o comparsa dele, Abinadab, decidiram se entregar. A população comemorou o desfecho do assalto, que não teve ninguém ferido.

Fonte: O Estado Net

Foto: Créditos: Reprodução