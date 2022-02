Assalto em venda de frango termina com mulher imprensada e morta em um poste

Uma mulher ainda não identificada morreu na tarde desta segunda-feira, 14, imprensada em um poste de iluminação pública quando seguia de moto com um homem ainda não identificado pela Avenida Perimetral, no bairro do Curió Utinga, em Belém. Ela teria participado do assalto a uma loja de revenda de frango abatido e fugia na ocasião do acidente.

A Polícia Militar foi a primeira a atender à ocorrência. De acordo com as primeiras informações, a vítima fatal do grave acidente participou de um assalto e, na fuga, foi perseguida por um dos proprietários do local que, num dado momento, jogou seu carro para cima da moto em que a suspeita fugia, imprensando-a. O condutor da moto e o motorista do automóvel, um Fiat de cor vermelha, saíram gravemente feridos e foram levados para uma unidade hospitalar.

Já a mulher, que morreu na hora, teve o corpo removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Segundo a Polícia, a mulher ainda não foi identificada, assim como o condutor da moto que ainda não se sabe se seria comparsa da suspeita e vítima fatal.

Imagem: Redes sociais