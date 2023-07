Assalto frustrado quebra rotina e assusta frequentadores de shopping no centro de Belém

Dois homens armados com pistolas invadiram uma joalheria localizada no interior de um shopping-center localizado no centro de Belém. Os bandidos foram percebidos pela guarda interna que pediu apoio da Polícia Militar. Ao perceber que seriam capturados, os bandidos tentaram fugir, um conseguiu, mas o outro não e pegou mãe e filha de reféns já na saída do local pela Travessa Padre Eutíquio, na frente de uma sapataria que acabara de fechar as portas por causa da presença dos criminosos.

Como a mulher mais idosa estava muito nervosa, o assaltante identificado como Thiago Martins Santos, de 31 anos, libertou-a e ficou negociando com a PM por cerca de uma hora, sempre frisando para a jovem que não lhe faria nenhum mal e que rezasse por ele. Depois de várias negociações, o criminoso libertou a mulher e se entregou. Com ele foi apreendida uma pistola 9.mm, mais 15 relógios, pertences das duas vítimas feitas reféns e das vendedoras da loja.

A ação dos bandidos começou por volta das 17h. O assaltante preso foi apresentado na Seccional Urbana de São Brás, onde foi autuado em flagrante por tentativa de assalto à mão armada.

Segundo informações da direção do empreendimento, tudo foi resolvido de forma tranquila, apesar de testemunhas terem dito que ouviram um disparo de arma de fogo. Ainda segundo a direção do local, o shopping continuou funcionando normalmente, e agradeceu o pronto apoio da Polícia Militar em solucionar o caso em conjunto com a segurança do logradouro.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar