Assalto tem vítima baleada com arma de grosso calibre em Petimandeua

Três homens armados, sendo dois encapuzados, invadiram um sítio próximo ao balneário Galho Grande, na vila de Petimandeua em Inhangapi, no nordeste do Pará, na noite de ontem, quinta-feira, 26. Na oportunidade, balearam uma pessoa que se encontrava no local e seria conhecido por Daniel, do sindicato, irmão de um secretário municipal da cidade, Dacivaldo, conhecido por Tio.



A vítima foi levada ao hospital da cidade em estado grave, pois recebeu tiro de arma de grosso calibre, que seria uma espingarda 12.



Policiais civis e militares estão à cassa dos meliantes que estariam refugiados em área de mata entre Petimandeua e Jaderlandia, já em Castanhal.



Na manhã desta sexta-feira, 27, circulavam informações de que Daniel não teria resistido, mas nada foi confirmado.



Imagem: Reprodução/Jorge Nascimento