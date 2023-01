Assalto termina com morte de comerciante e de bandido em confronto com a PM

Dois bandidos armados invadiram o “Mercadinho Preço Baixo Fé em Deus”, localizado na travessa Lauro Sodré, centro da cidade de Mocajuba, região do Baixo Tocantins, no nordeste do Pará, mataram um comerciante, feriram gravemente seu irmão e fugiram. A Polícia Militar saiu em diligência e trocou tiros com os marginais dentro da mata e um deles foi baleado, sendo socorrido até o hospital municipal, onde terminou morrendo.

Os fatos se passaram na noite de ontem, terça-feira, 17. Conforme informações da Polícia, o crime ocorreu por volta das 20h30, já quase no final do expediente do mercadinho. Na oportunidade, os bandidos, que chegaram na motocicleta furtada de placa QEW9169, Bros, de cor azul. Eles balearam o dono do estabelecimento, Janderson Fernandes Castelo Branco, que foi socorrido até o Hopital Regional de Abaetetuba, onde se acha internado em estado grave, e o irmão desse, Jailson Fernandes Castelo Branco, que morreu no Hospital Municipal de Mocajuba.

Após o latrocínio, a dupla fugiu em alta velocidade, se embrenhando no mato de um terreno baldio no bairro do Arraial, onde recebeu os policiais militares a tiros. Houve o revide. Um dos marginais conseguiu escapar. O homem baleado, em estado grave, foi levado ao Hospital de Mocajuba, onde chegou sem vida. Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre 28, com munição deflagrada, que foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Mocajuba, onde foi feito o auto de resistência.

Com mais essas duas mortes, somam, até o momento, 65 ocorrências terminadas em óbito em 18 dias de 2023 por todo o Estado do Pará, sendo 46 homicídios e 19 casos de confrontos com a Polícia Militar.

Na manhã desta quarta-feira, 18, o Mercadinho Preço Baixo Fé em Deus amanheceu com as portas fechadas. O proprietário continua internado e foi realizado o velório de seu irmão Jailson. Na cidade de Mocajuba, que é um lugar pacato, as pessoas estão assustadas e consternadas com os últimos fatos.

Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar