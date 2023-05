Assalto, tiroteio, morto e ferido na noite de sábado em Belém

Bandidos armados com revólveres tomaram de assalto uma loja de farmácia Drogasil localizada na Avenida Visconde de Souza Franco, bairro do Reduto, área nobre do centro da capital paraense, ontem, sábado, 20, cerca das 21h. Um dos criminosos, de idade e identidade desconhecidas, morreu em troca de tiros com uma guarnição da Polícia Militar.

Na ocasião do assalto, na farmácia, entre os clientes presentes estava o Coronel Costa Valle, que saiu ferido no confronto e teve seu carro roubado pelos ladrões.

O oficial de alta patente foi socorrido e levado ao Hospital da Unimed.

TIROTEIO

De acordo com informações da Polícia, na fuga, os marginais se encontraram com viaturas da Rotam. Houve reação e um dos marginais tombou sem vida. Ouro saiu ferido e foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal da Travessa 14 de Março, no Umarial, onde foi medicado.

A Polícia não informou se havia mais envolvidos.

O bandido morto teve o corpo levado ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

Imagem: Reprodução