Assassinado a bala por motoqueiros na via pública do Tucunduba

Um homem de aparência jovem, que vestia camisa azul, bermudas, sandálias e pilotava uma bicicleta, foi assassinado na noite desta segunda-feira, 17, por volta das 21h30, na Passagem Nossa Senhora das Graças, área do Tucunduba, no bairro da Terra Firme, em Belém. O crime foi praticado por motoqueiros que interceptaram a vítima e a derrubaram a peso de bala.

Na área, ninguém sabe, nem viu nem ouviu coisa alguma. Impera lei do silêncio por medo de represálias.

Uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local, onde fez o isolamento para evitar a aproximação de curiosos e prejudicar a períca. Posteriormente, compareceu uma equipe da polícia técnica, que fez o levantamento de local e a posterior remoção do corpo da vítima para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no bairro do Benguí, em Belém.

O caso foi comunicado na Seccional Urbana do Guamá, por onde, incialmente, vão transcorrer as investigações para elucidar mais este caso de execução em Belém.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar