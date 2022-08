Assassinado a bala por pistoleiros durante bebedeira

Um homem identificado por Valcir foi assassinado à noite de ontem, sábado, 13, com pelo menos os quatro tiros. O crime ocorreu no interior de uma casa na cidade de Breu Branco, no sudeste do Pará, a 432 quilômetros de Belém.

De acordo com o que a polícia levantou junto a testemunhas, a vítima bebia na casa de um vizinho quando dois homens invadiram o local pelo quintal e dispararam contra Valcir, que não teve a menor chance de defesa e morreu na hora.



Em meio a confusão formada, os criminosos fugiram por onde chegaram.



A polícia acionou a perícia técnica para os levantamentos de praxe e a remoção do corpo para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção de Tucuruí.



Até a manhã deste domingo, 14, não havia pistas sobre os criminosos nem motivos conhecidos para a morte de Valcir.



Imagem: Reprodução/Redes Sociais