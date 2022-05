Assassinado a bala quando jantava com a mulher e a filha em restaurante

Agentes da Polícia Civil do Pará investigam as circunstâncias da execução de Jânio Ribeiro Gonçalves, conhecido como “Cowboy”. Ele jantava num restaurante na companhia da esposa e da filha quando bandidos chegaram, um sacou a arma e fez um único disparo na cabeça da vítima que morreu na hora, diante da família.



O crime se registru na noite de ontem, quinta-feira, 26, em Parauapebas, no sudeste do Estado, distante 719 quilômetros de Belém.



Segundo os levantamentos preliminares, os homens chegaram a pé e sabiam exatamente o que pretendiam fazer. Se aproximaram de Cowboy e o mataram sem lhe dar a menor chance de defesa. Em meio à confusão que se generalizou, eles saíram do local sem serem identificados e desapareceram.

Até a manhã desta sexta-feira, a polícia não tinha qualquer pista dos pistoleiros nem, tampouco, dos motivos que levaram à execução do homem, caso que está sob investigação. O corpo de Cowboy foi necropsiado no Instituto Médico Legal e liberado para sepultamento, pela família.



Imagem: Reprodução/Redes Sociais