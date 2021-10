Assassinado com uma facada no pescoço por causa de 1 real

Com um profundo golpe de faca no pescoço. Foi assim que morreu José Valdir Fernandes de 51 anos. O assassino está identificado. Trata-se de Lidiel Martins, de 36 anos. O crime se registrou na noite de ontem, sábado, 16, por volta das 23h, na Travessa da Olaria, bairro Baixa Verde, em Cametá, região do Baixo-Tocantins, no nordeste paraense.

Familiares contaram à polícia que o crime teria sido motivado por causa de “um real” que faltou a vítima pagar do jogo de cartas. Eles jogavam baralho na porta da casa de um amigo, em frente à casa da vítima.

Segundo testemunhas, na ocasião da discussão, os dois bebiam e jogavam baralho juntos. Eles se desentenderam durante a partida de baralho, por causa de um feal que lhe faltava a vítima pagar. Deste modo, irritado, Leidiel levantou da banca e foi até sua casa, na mesma rua, em uma entrada conhecida como “Ponte do Lisboa”. Em casa, ele pegou a faca e retornou até o local do jogo, se aproximou de José Valdir, aplicou um profundo golpe no pescoço da vítima e fugiu do local.

Como estava ainda com vida, José Valdir foi socorrido pelos parentes e levado a um hospital, porém não resistiu ao ferimento.

O corpo da vítima foi removido para exames de necropsia e liberado para sepultamento que aconteceu na tarde deste domingo, 17, em Cametá. Já Leidiel permanece foragido, sendo procurado pelas autoridades policiais de Cametá.

