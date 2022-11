Assassinado, enrolado em Rede e “desovado” no sul do Pará

O corpo de um homem adulto, até então não identificado, foi encontrado jogado às margens da Rodovia BR-230, a (Transamazônica), na altura do Km 40, em São João do Araguaia, no sul do Pará, no domingo, 13. O que chamou a atenção foi que o indivíduo estava enrolado em uma rede.



A localização do corpo ocorreu por volta de 10h40, quando uma guarnição da Polícia Militar foi informada do achado.



Segundo os militares que atenderam a ocorrência, o homem apresentava sinais de agressões na região da cabeça. No local, não havia sangue e, por isso, a Polícia Civil acredita que ele tenha sido assassinado em outro local e, posteriormente, deixado ali.



Apesar de haver várias pessoas no local, todos desconheciam o nome ou qualquer outra informação sobre a vítima.



A Polícia Civil realizará uma investigação para descobrir a identificação da vítima e os autores do crime, bem como motivação do crime, que ja tem.inquérito instaurado.

