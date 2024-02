Assassinado na Alça Viária com um tiro na cabeça. Vítima era de Abaetetuba.

No início da manhã de ontem, sábado, 17, moradores do Km 50 da Alça Viária encontraram jogado à beira da pista um homem sem vida.



A Polícia Militar foi acionada e logo descobriram o pré-nome da vítima, Galileu, que era conhecido também como “Tio Galho”, morador do bairro da Angélica, em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, nordeste do Estado.



O corpo de Tio Galho apresentava marca de disparo de arma de fogo na cabeça, caracterizando crime de execução sumária.



A Polícia Civil foi acionada e pediu perícia de local e a posterior remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Abaetetuba.

Até o momento não pistas do que aconteceu, porém o fato segue em apuração.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar