Assassino do padre José Ronaldo é condenado a 19 anos de prisão pelo tribunal do júri de Santarém

O conselho de sentença do Tribunal do Júri Popular da 3ª Vara Criminal de Santarém, no oeste do Pará, considerou culpado o réu Cristian Roberto da Silva pelo assassinato do padre José Ronaldo Brito, crime ocorrido em janeiro do ano passado.

O crime foi descoberto no dia 1 de janeiro de 2021, em uma casa no bairro Bela Vista do Juá, em Santarém, oeste do Pará, onde o corpo do religioso foi encontrado. Padre Ronaldo era vigário da paróquia da cidade de Belterra e membro da Pastoral Carcerária da Arquidioces de Santarém.

Cristian teve a pena de anos 19 anos de prisão fixada pelo juiz Gabriel Veloso, que presidiu a sessão de julgamento. Os jurados consideram que o réu praticou homicídio qualificado por motivo fútil.

O julgamento durou mais de 14 horas e só encerrou pouco depois de 23h00. O juiz Gabriel Veloso determinou a execução imediata da pena do réu, que foi levado após o encerramento da sessão para o Centro de Recuperação Agrícola ‘Silvio Hall de Moura’, na comunidade de Cucurunã. A defesa anunciou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado.

A sessão do júri popular começou com atraso. Uma das testemunhas teve de ser conduzida coercitivamente ao tribunal, pois não compareceu espontaneamente. Após isso, teve início o depoimento das testemunhas e também do réu Cristian Roberto.

O depoimento das testemunhas durou sete horas e se encerrou às 16h00.

O réu prestou depoimento por cerca de uma hora e confessou a autoria do crime, mas na frente dos jurados, alegou que agiu em legítima defesa. Segundo ele, no dia do crime, o padre o ameaçou com uma faca, pois o obrigou a ter relação sexual com ele. Os dois brigaram e Cristian tomou a faca do religioso, desferindo um golpe em seu pescoço.

Durante o depoimento, o réu chamou a vítima pelo nome de Robson e disse que não sabia que José Ronaldo era padre, mas sim, um professor, pois foi assim que o conhecera há três anos, quando ainda tinha 16 anos.

Atuaram na acusação, Diego Libardi e Rafael Dal Bem, representando a Promotoria de Justiça. Os representantes do MP pediram a condenação do réu por motivo fútil. Os promotores iniciaram a leitura da denúncia por volta de 19h00.

A defesa fez a réplica por volta de 21h00. Cristian foi defendido pelas advogadas Priscila Patrício e Rosiane Souza.

A partir de 22h30 o conselho de sentença se reuniu para responder aos quesitos formulados pelo juiz e decidir ou não pela culpabilidade do réu. Às 23h00 o juiz Gabriel Veloso anunciou o resultado do júri.

