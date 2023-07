Assédio a Helen Ganzarolli gera tumulto em aeronave

A apresentadora Helen Ganzarolli foi assediada durante um voo com destino a Fortaleza, neste sábado (8), e o caso gerou momentos de confusão na aeronave antes da decolagem. Segundo a colunista Mariana Morais, do Em Off, Helen pediu que o homem fosse expulso do voo, mas a tripulação optou por apenas mudá-lo de lugar para evitar atrasos na partida do avião.

A funcionária do SBT chegou a comentar o caso nas redes sociais e cogitou fazer uma live sobre o assunto.

– As pessoas, cadê a noção? Perderam, né? É cada uma que parece duas. Se for contar… Acho que uma hora eu posso contar pra vocês. (…) Querem uma live pra gente falar sobre mulheres que não tem um minuto de paz? – sugeriu.

Na ocasião, Helen estava em São Paulo, se dirigindo para a capital do Ceará a fim de apresentar um prêmio. Testemunhas da confusão não souberam informar se a polícia chegou a ser acionada no desembarque do avião.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Redes sociais