Assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é tema de roda de conversa na Guarda Municipal de Belém

“Assédio no ambiente de trabalho: como prevenir, reconhecer e enfrentar” foi o tema do circuito de rodada de conversa para os servidores municipais promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Coordenadoria da Mulher (Combel). Na tarde desta quinta-feira, 25, a programação chegou ao efetivo da Guarda Municipal de Belém.

O bate-papo ocorreu no auditório da instituição, no bairro do Marco, e teve a participação dos guardas municipais, inspetores, coordenadores, servidores comissionados, corregedoria e ouvidoria.

Política institucional

A iniciativa faz parte da política de prevenção e combate a qualquer tipo de assédio, seja sexual ou moral, no âmbito do trabalho da esfera municipal.

Segundo a equipe da Combel, que mediou a conversa, o assédio moral ou sexual é uma realidade dentro do ambiente de trabalho, e atinge tanto a iniciativa privada como pública, mulheres e homens, podendo, muitas vezes, desencadear um sofrimento psíquico e, portanto, precisa ser combatido.

“Estamos indo às secretarias abordar o assunto, para ensinar o servidor a identificar as formas de assédio. Também queremos conscientizar, orientar e mostrar os mecanismos de enfrentamento e combate”, pontuou a titular da combel, Lívia Noronha.

A coordenadora ainda acrescentou que a programação segue para as outras secretarias municipais. “A nossa programação já contemplou os servidores da Cinbesa e, hoje, da Guarda Municipal, e na próxima semana estaremos na Semec”, informou.

O subinspetor-geral da Guarda Municipal, Sindeval Bittencourt, durante a abertura do evento lembrou que a GMB está atenta e engajada no combate ao assédio dentro da instituição.

Núcleo de Atenção à Guarda Feminina

“Temos um compromisso com a causa da mulher dentro e fora da GMB e por respeito a elas criamos, em 2021, o Núcleo de Atenção à Guarda Feminina (NAGF), decretado formalmente em março de 2023, para atender às servidoras da instituição vítimas de algum tipo de violência, física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial, dentro e fora da corporação”, enfatizou Bittencourt.

“Além do NAGF, temos o Núcleo Setorial de Saúde do Trabalhador (NSST), que atua 2h horas em toda a instituição, com atendimento psicossocial. Quando o NSST recebe uma denúncia ou detecta alguma irregularidade, a equipe de psicologia avalia a situação, flexibiliza o serviço, orienta o servidor e faz o atendimento psicológico, sempre com intuito de trazer para o servidor um ambiente de trabalho mais saudável”, complementou o subinspetor-geral.

O corregedor da GMB, inspetor Jânio Miranda, reforçou a importância da discussão. “Trazer esse tema para dentro da instituição é importante para podermos aprender, prevenir e ajudar o próximo. O importante é que as relações de trabalho sejam saudáveis, com respeito e ética”, disse Jânio.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: GM Mariana Soares