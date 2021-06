Assembleia de Deus faz programação para celebrar os 110 anos de fundação em Belém

A Assembleia de Deus completa 110 anos de fundação e para celebrar a data, a igreja realiza programações em Belém, cidade onde tudo começou. Nesta sexta-feira (18), haverá culto solene, às 19h, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, governador Helder Barbalho, prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues entre outros convidados. A programação será transmitida pelas redes sociais da igreja.

No sábado (19), está programada a inauguração do Museu Nacional da Assembleia de Deus, localizado na avenida Nazaré com a travessa 14 de Março. E às 9h, haverá a reconstituição da chegada dos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingren, na Escadinha, no Porto de Belém.

Aproximadamente 200 pessoas serão recepcionadas, vindas de navios, vestidas em trajes do início do século XX. De acordo com a igreja, o evento já é tradição e por medidas restritivas em razão da pandemia, será aberto a um público reduzido para evitar aglomerações.

Fundação

No início do século XX, os suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, receberam em profecia a ordem de que tinham que pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Ao pesquisarem no mapa, descobriram que era um local distante na Amazônia. Sem dinheiro e sem entenderem o idioma português, partiram de Nova York rumo a capital paraense. Eles desembarcaram em Belém no dia 19 de novembro de 1910. No Pará conheceram o casal Henrique e Celina Albuquerque, que cederam sua casa para as reuniões pentecostais.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

A Assembleia de Deus é uma igreja missionária, com forte atuação na América do Sul, África e Ásia e outros países. Além de missões internacionais, a Igreja presta serviços às comunidades carentes da região metropolitana e ribeirinhas, além de refugiados.

Fonte: G1 PA — Belém