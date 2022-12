Assembleia de Deus prepara uma grande Cantata de Natal para este final de semana

Neste final de semana a Igreja Assembleia de Deus realizará uma Cantata de Natal, é o “Natal de Jesus – Verdade, caminho e Vida”. Desde o último domingo (18), a igreja vem realizando uma programação, porém neste final de semana, a programação é Especial de Natal.

Essa será a 25ª edição do evento. Serão quatro sessões, duas no dia 24 e duas no dia 25, sempre às 17h e 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém. Para assistir aos espetáculos do Natal, os interessados devem trocar alimentos não perecíveis por ingressos no Templo Central e nas lojas da Ortobom nos shoppings Boulevard e Pátio Belém. Cada quilo de alimento equivale a um ingresso. Os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias atendidas pelo projeto “Missão Contra a Fome”, da Assembleia de Deus.

O espetáculo mistura encenações, cânticos sobre o nascimento de Jesus e orquestra. São 70 músicos, 140 coristas adultos, 80 crianças e adolescentes, 25 integrantes do coral de surdos, 80 crianças e adolescentes, 25 integrantes do coral de surdos, além da equipe técnica. Para a Cantada foi realizado um ensaio que contou com a presença de 300 voluntários na nave do Templo Central da Assembleia de Deus.

Este ano, os espetáculos serão incrementados com cenas gravadas em pontos turísticos como a Pedra do Ver-o-Peso e o Forte do Presépio, na capital paraense. As cenas serão exibidas em três telões de LED.

A Cantata ainda terá participações de músicos e lideranças evangélicas que gravaram de outros países, como Angola, Equador, Moçambique, Ucrânia e Timor-Leste.

Veja a programação completa:

• Sábado, 24

17h30 – 1ª Apresentação – Coral e Orquestra

19h30 – 2ª Apresentação – Coral e Orquestra

• Domingo, 25

17h30 – 3ª Apresentação – Coral e Orquestra

19h30 – 4ª Apresentação – Coral e Orquestra

Local: Templo Central da Assembleia de Deus (Av. Gov. José Malcher, 1571 – Nazaré)

Foto Reprodução: Rede Social Assembleia de Deus