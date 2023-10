Assembleia de Rondônia concede título de cidadão para Netanyahu

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) concedeu o título de cidadão honorário rondoniense ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “pelos relevantes serviços prestados” ao Brasil, “que se estendem ao estado”.

O autor da proposta, Delegado Lucas (PP) afirmou, ao elaborar o projeto, que a liderança inspiradora de Netanyahu alcança o estado de Rondônia e aguarda “ansiosamente” a visita do premiê a Rondônia.

O deputado estadual também disse que Netanyahu é “amigo da comunidade evangélica brasileira” como um dos argumentos para conceder o título honorífico. A proposição foi publicada no Diário Oficial eletrônico da Assembleia nesta segunda-feira (16).

Netanyahu lidera Israel em um dos momentos mais difíceis da política nacional, ao lidar com ataques terroristas do Hamas iniciados no último dia 7 de outubro. São milhares de mortes nos territórios israelense e palestino, no conflito mais sangrento desde a fundação do Estado de Israel.

No último domingo (15), Netanyahu prometeu “desmantelar” o Hamas, que ele descreveu como “monstros sanguinários” na primeira reunião do gabinete do novo governo de emergência nacional de Israel, em Tel Aviv.

Tradicionalmente, a Assembleia de Rondônia realiza sessão honorária para conceder honraria. Não há previsão, até o momento, de que o israelense poderá visitar o estado para receber o título.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Maya Alleruzzo / POOL