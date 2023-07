Assembleia Geral anula todos atos contra a perseguição e tentativa de destituição da presidente da ACSPMBMPA

Assembleia Geral realizada na Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (ACSPMBMPA) em reunião realizada ontem, quarta-feira, 12, anulou todas as decisões tomadas por perseguição e tentativa de destituição contra atual presidente da entidade, Karla Cristina, impostas pelo Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, Vice-Presidente, Diretora-Administrativa e Diretor-Financeiro.

Eles reuniram diversas vezes, culminando com nove atas, e adotaram decisões irregulares sem consentimento da presidente. E Assembleia Geral, baseada no estatuto do clube militar,v anulou de forma unânime todas atas.

Agora, será aberta uma Sindicância contra membros do Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, Vice-Presidente, Diretora Administrativa e Diretor-Financeiro com objetivo de apurar infrações disciplinares.

Apesar da Assembleia Geral ter anulado todas as decisões, é indiscutível que o clima no local está pesado. Karla Cristina não tem como trabalhar com uma diretoria em quem não confia, fatos estes que, durante a sindicância, devem ser apaziguados pelo diálogo, pelo entendimento, a partir do quer está acentuado no estatuto da entidade, segundo disse um dos participantes da reunião de ontem, que começou sob clima tenso.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar