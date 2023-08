Assembleia geral dos Cabos e Soldados define afastamento de diretores na sexta-feira

Os cabos e soldados da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará reúnem amanhã, sexta-feira, 04, na Assembleia Geral Extraordinária, à frente presidente, Cabo Karla Cristina Mota de Souza, na própria sede campestre da Associação Militar (localizada no bairro do Icui ) para deliberarem sobre a formação e constituição dos membros que comporão a Sindicância, como Presidente, Secretário e Escrivão, que apurará as supostas irregularidades cometidas pelo Vice-Presidente José Paulo da Silva; Diretor-Financeiro, Adriano Oliveira; Diretora-Administrativa Luiza Santos; Membro do Conselho Fiscal, José Daniel Moraes e Membros do Conselho Consultivo: Joalison Ferreira, Vanilson da Costa e Genilson Duarte de Souza.

Conforme o Edital de Convocação, há outras deliberações que serão discutidas durante o transcorrer da pauta. A deliberação do prazo inicial para conclusão da Sindicância e da possível prorrogação automática, se necessário, por um período de igual prazo, de acordo com a conveniência da Comissão da Sindicância, além da deliberação para que sejam convocados os membros suplentes do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo durante o afastamento cautelar dos investigados que integram os respectivos Conselhos.

Também será deliberada a convocação do suplente Lucas Marsi Souza Campelo da Costa e membro do Conselho Consultivo, para exercer o cargo de Diretor-Financeiro, em caso de afastamento do investigado Adriano Oliveira, durante a Sindicância.

Deliberação para que a presidente, Cabo Karla Cristina Mota de Souza, acumule as funções da Diretoria Administrativa, durante o período de afastamento da invesvetigada na sindicância, Luiza Santos.

Deliberação para que as reuniões do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo sejam realizadas virtualmente, com objetivo de evitar despesas e gastos para Associação Militar considerando que existe amparo estatutário e regimental que permitem o encaminhamento dos balancetes trimestrais ao Conselho Fiscal para análise.

As reuniões presenciais em Belém só ocorrerão em situações extremamente necessárias.

Imagem: Nonato Batista/Ronbar