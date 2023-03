Assembleia Legislativa do Pará lamenta a perda de Santino Soares, a voz do rádio paraense

A voz forte e melodiosa de Santino Soares ocupava gabinetes, setores e corredores da Assembleia Legislativa de manhã cedo. O programa diário transmitido direto do plenário Newton Miranda, durante quase toda a década de 2000, levava aos servidores da Casa as principais notícias da Alepa. Era o embrião da rádio Legislativa, comandada por um dos mais importantes locutores paraenses.

Santino Soares – a “voz do rádio – foi referência para gerações de profissionais nos últimos 53 anos. Ele faleceu neste domingo (26/03), aos 71 anos, em Belém.

A carreira iniciou aos 18 anos, em Santarém, em agosto de 1970, na Rádio Rural, onde comandava o programa Show da Tarde, na Rádio Rural e que fez muito sucesso.

Em 1978 mudou-se para Belém, onde ingressou na Rádio Liberal, passando pela rádio Guajará, antes de retornar à Santarém e à rádio Rural. A volta para a capital paraense aconteceu em 1981, de novo para a rádio Liberal, onde permaneceu durante quase toda a sua carreira.

Além do amor pelo Rádio, o radialista se formou em Sociologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Atualmente trabalhava para a agência que presta serviços para o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).

Soares consagrou-se como uma das vozes mais marcantes do rádio paraense. “Durante mais de 53 anos ininterruptos atuando no Rádio sempre ouvi essa frase dos colegas de jornais e TV – Uma Imagem Vale por Mil Palavras -. Eu espalhei milhares e milhares de palavras no éter – como diriam os radialistas de outrora”, resumiu o próprio Santino Soares, recentemente, ao falar dos novos projetos de vida, iniciando trabalhos com fotografia.

O radialista Santino Soares sofria de policetemia vera, uma doença crônica que afeta o sangue, e estava na UTI do Hospital Ofir Loyola desde sábado, 25. Segundo a esposa de Santino, Suzana Soares, o radialista santareno provavelmente passou por uma complicação causada pelos remédios, que atacaram rim, baço e f’ígado.

“A todos que tiveram o privilégio de trabalhar e conviver com Santino Soares, fica o legado de exemplo profissional, que atuava com competência e sensibilidade. A disposição permanente para colaborar e acrescentar à equipe servem de aprendizado. Neste momento de dor e consternação, a Assembleia Legislativa do Pará manifesta solidariedade à família e amigos, e reforça os votos de conforto, para que possam enfrentar este momento de dor com serenidade. Que Deus o receba em suas bênçãos”, disse o deputado Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Imagem: AID/Alepa