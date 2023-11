Assembleia Ordinária aprova “Proposta Orçamentária’ de 2024 da FPF

A Assembleia Geral Ordinária da Federação Paraense de Futebol aprovou a “Proposta Orçamentária” destinada ao exercício do setor financeiro de 2024. Os trabalhos foram conduzidos pelo vice-presidente André Cavalcante, Diretor Executivo, com assessoramento de José Ângelo Miranda, Secretário da pauta, Juarez Scotta e também pelo próprio presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul.

Antes, Ricardo ultimava diversos assuntos da federação, principalmente, relativos ao Campeonato Profissional de 2024. O presidente da FPF informou do envolvimento da Federação com o futebol amador, sobretudo a nível Intermunicipal. O órgão fecha parceria com uma empresa, cuja verba será destinada para as ligas e os jogos da Segunda Divisão do Parazão.

ORÇAMENTO 2024

Ricardo Gluck Paulo detalhou todos questionamentos, descrevendo os documentos que estão inseridos na Proposta Orçamentária através de vídeo: Primeira Orçamentária Receitas: R$ 4.697.377.95. Segunda Proposta Orçamentária Despesas: R$ 4.479.966.92. Essas propostas têm o resultado Orçamentário de R$ 167.411,03. Por outro lado, antes da votação da Proposta Orçamentária de 2024, houve os parabéns por mais um ano de fundação da entidade do futebol paraense e o ato solene ocorrerá em Salinas, durante a programação relacionada à reunião do Conselho Técnico do Parazão que virá com novidades, conforme dados passados pelo vice-presidente André Cavalcante, com respaldo do Diretor-Executivo José Ângelo Miranda.

