Assembleia Paraense conquista o 1⁰ Open de Vôlei de Praia do Cassazum

A dupla Edmilson/Tala, da Assembleia Paraense, conquistou o título do 1⁰ Open de Vôlei de Praia, promovido pelo Departamento de Esportes do Cassazum, após disputar a final com a dupla da casa, porém, a partida foi suspensa em razão da contusão do atleta João (Cassazum). O placar estava 19 x 19 e, com isso, o árbitro encerrou o jogo dando a vitória para os assembleianos e a dupla vice-campeã, Edmilson/Tala, do clube militar.

Em terceiro lugar ficou a dupla Bigo/Armando, da Asalp. A competição realizada no Cassazum contou com a participação de nove duplas e um bom público prestígiou as disputas, sobretudo, os familiares dos jogadores que incentivaram com entusiasmo em busca das vitórias.

A dupla campeã ganhou 400 reais e a vice-campeã 200 reais, além de medalhas e troféus, e o terceiro lugar recebeu apenas 100 reais. As premiações foram entregues pelo presidente do Cassazum, Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes e a esposa Wanda Vaz, com assessoramento do coordenador da competição, Gilberto Gemaque e João Vieira, diretor financeiro e relações públicas do Cassazum.

O evento recebeu o apoio da AP Boteco e Cassazum. Os jogos foram comandados pela arbitragem da Federação Paraense de Voleibol.

SEGUNDO EVENTO

O segundo Open do Cassazum será realizado em outubro, quando o número de duplas será limitado pelo departamento especializado da agremiação militar, em razão do sucesso do primeiro Open ocorrido no último final de semana, pois, a organização e o índice técnico foram os grandes destaques da competição.

“A diretoria do Cassazum ficou satisfeita com o número de duplas disputantes e a presença do público que prestígiou suas duplas preferidas desde o início de partida. O segundo será mais movimentados a nível de premiação e também os torcedores, que levarem seus incentivos aos atletas preferidos. A partir de setembro, a coordenação da competição começará a receber as inscrições das duplas.



Imagens: Nonato Batista/Ronabar