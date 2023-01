Assembleia Paraense está em ritmo de eleição com formação de chapas

O associado Oscar Pessoa, um dos mais renomados da Odontologia, atual vice-presidente da Assembleia Paraense, foi aclamado como candidato da chapa da situação para o pleito que acontecerá no dia 23 de Junho. O vice-presidente será o associado Márcio Braga, atual Diretor-Financeiro.

Oscar Pessoa, além de assembleiano nato, frequentador assíduo, conhece da gestão do clube, é profissional competente, professor de gerações e pessoa muita querida e agregadora dentro do clube aristocrático de Belém.

Por outro lado, o plano de trabalho que pretende executar em sua gestão administrativa está sendo elaborado com objetivo em proporcionar todo apoio aos associados em todos setores, dentre eles, os departamentos de esportes, sociais, culturais e outros.

Considerada como uma das melhores agremiações sociais das regiões Norte e Nordeste em razão da beleza de estrutura, a Assembleia Paraense, atualmente presidida pelo advogado Paulo Storino, chega a surpreender outras agremiações da Região Sul, com respeito pela grandeza de sua estrutura.

A chapa de oposição está composta, por Mario Antônio e Ulisses Sereni, respectivamente, nas funções de presidente e vice-presidente.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar