Assessor de Gleisi é nomeado para cargo de R$ 76 mil mensais

Carlos Carboni, assessor da deputada e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, foi nomeado por Lula (PT) para a função de diretor de Coordenação na Itaipu Binacional. No cargo, ele terá um salário mensal de R$ 76 mil. As informações são do colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

A nomeação foi oficializada na última sexta-feira (24). O mandato vai até maio de 2027.

Quando era secretário legislativo no gabinete de Gleisi, Carboni recebia R$ 8,3 mil. A Câmara publicou, nesta terça-feira (28), a exoneração de Carboni do gabinete da deputada.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Joédson Alves