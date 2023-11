Assessores de Milei participam de reunião em Washington

Nesta terça-feira (28), uma equipe de assessores do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, se reuniu com funcionários do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O encontro aconteceu em Washington.

A reunião não teve a presença de Milei. Ele foi representado por Gerardo Werthein, Nicolás Posse e Luis Caputo, acompanhados pelo embaixador dos EUA na Argentina, Marc Stanley.

O presidente eleito deve visitar a Casa Branca para se reunir com o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e também com Juan González, conselheiro sênior do presidente americano, Joe Biden, para a América Latina, conforme disseram fontes de sua equipe à Agência EFE.

Embora inicialmente tivesse sido cogitado que Milei visitaria o Fundo Monetário Internacional (FMI), no final serão os conselheiros Posse e Caputo que vão se reunir com a diretora da entidade, Kristalina Georgieva, e a vice-diretora, Gita Gopinath.

Milei teve uma conversa por telefone com Georgieva na última sexta-feira. A Argentina é o maior devedor do Fundo, com um montante de 46 bilhões de dólares (R$ 224,15 bilhões).

A agência sediada em Washington comprometeu-se, nesse primeiro contato formal com o presidente eleito, a “apoiar os esforços” para resolver os graves desequilíbrios macroeconômicos da Argentina.

Milei, que assumirá o cargo de presidente no dia 10 de dezembro, viajou para Nova York na noite de domingo, onde na segunda-feira visitou o túmulo do rabino Schneerson no Cemitério Judaico Montefiore.

Em seguida, almoçou com o ex-presidente dos EUA Bill Clinton como parte de sua primeira viagem ao país desde que venceu a eleição.

Após sua vitória no segundo turno da eleição em 19 de novembro, Milei conversou por telefone com Biden e com o ex-presidente Donald Trump (2017-2021), que disputa a candidatura do Partido Republicano para as eleições presidenciais de novembro de 2024.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni