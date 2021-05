Assessoria nega que Juliette será apresentadora de programa da Globo

Disputada por gravadoras, trabalhando com equipe de Anitta e, agora, possível nova apresentadora do programa “É De Casa”, da TV Globo. Juliette está decolando, e não é só por conta do prêmio de R$ 1,5 milhão do “BBB 21”, viu? A paraibana está colhendo os frutos de sua gentileza e humildade que conquistou o público durante o reality show!

O suposto novo “cargo” de Juliette na emissora foi noticiado pelo jornalista Nelson Rubes, do TV Fama. Segundo ele, já está “tudo certo” para que a campeã do “BBB 21” tome o comando do “É De Casa”, que vai ao ar todos os sábados pela manhã.

“É uma espécie de estágio. Até o Tiago [Leifert] já participou, André Marques, Thelma“, ressaltou ele durante o programa da última quarta-feira (12).

Hoje o time de apresentadores do “É De Casa” é composto por Ana Furtado, Cissa Guimarães, Patrícia Poeta, Manoel Soares e André Marques (atual apresentador de “No Limite”).

Assessoria de imprensa de Juliette nega informação

Nesta quinta-feira (13), após a publicação desta matéria, a assessoria de imprensa BPM, responsável pela carreira de Juliette, publicou um comunicado para negar a informação.

“A informação publicada pelo jornalista Nelson Rubens – TV Fama – Rede TV – de que Juliette será apresentadora do programa ‘É De Casa’, da TV Globo, não procede”.

No post nenhuma novidade sobre os planos futuros da paraibana na televisão foi noticiada.

Juliette está sendo disputada por três gravadoras

A projeção que Juliette Freire ganhou com sua participação no “Big Brother Brasil 21”, da Globo, está rendendo grandes conquistas para a paraibana. É que a campeã do reality show, está sendo disputada por três gravadoras, para dar início a sua comentada carreira musical. As informações são do “G1”, que destaca ainda que o pontapé inicial da trabalho ainda pode demorar a acontecer.

Segundo a matéria, a Sony Music tem Luan Santana como seu principal intermediador e enxerga grande potencial e personalidade musical na ex-BBB. A Warner planeja uma aproximação e tem apoio a cantora Anitta na busca de uma artista carismática. Já a Universal está aberta para negociar com a paraibana, vê muito potencial, mas diz que ela ainda precisa de tempo.

Foto: reprodução/ @juliette Twitter

Vale lembrar que a maquiadora recebeu um convite de Luan Santana ao vivo no programa “BBBAEliminação”, do Multishow, na última quarta-feira, afirmando que a Sony estava de portas abertas para uma possível colaboração. Já nesta terça-feira (11), Juliette dormiu na mansão de Anitta, na Zona Oeste do Rio, que não estava no Brasil, mas interagiu nas redes com ela.

Luan Santana, que é contratado da Sony, insistiu com o presidente da gravadora que Juliette seria uma boa aposta. Ele a convidou para participar no clipe de “Morena”. Ela topou atuar no vídeo, mas diz que “não tem tanta segurança” para cantar profissionalmente.

Foto: Instagram @Juliette

“Eu não sei, o povo insiste que eu sou cantora, mas eu ainda não sou cantora”, desconversou Juliette, dias depois. “Vou fazer o que trouxe paz e felicidade, porque dinheiro eu já tenho” A ex-BBB também vem dizendo que precisa estudar canto.

A maquiadora e advogada entrou no “BBB 21” com 3 mil seguidores no Instagram e saiu com mais de 23 milhões. Hoje, ela contabiliza mais de 28 milhões, sento a segunda BBB com o maior número de amigos na rede. Nos 100 dias de reality, a paraibana de 31 anos cantou em torno de 20 músicas, mas foi do forró “Me Usa” que ela encantou os expectadores do reality da Globo.