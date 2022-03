Assim como o frango, ovo também segue trajetória de altas

Os sucessivos reajustes ocorridos nos preços da alimentação básica estão elevando cada vez mais o custo de vida dos paraenses. As pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostram esta situação. No mês passado (Fevereiro/2022), por exemplo, a Cesta Básica calculada pelo órgão voltou a ficar cara, custando R$ 575,00, comprometendo na sua aquisição mais da metade do novo salário mínimo de R$ 1.212,00.

As sequenciais altas expressivas e generalizadas de preços também têm alcançando outros alimentos básicos da mesa paraense, entre eles os ovos de galinha comercializadoa em feiras livres, mercadinhos, mercearias, biroscas e supermercados da Grande Belém. Em termos gerais, o produto continua caro e com reajustes bem acima da inflação calculada para os últimos 12 meses.

As pesquisas realizadas pelo Dieese/PA mostram que nos últimos 12 meses, a trajetória dos preços dos ovos de galinha foi a seguinte: Em Fevereiro/2021, a dúzia do produto, da marca A, foi comercializada em média a R$ 8,37. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 10,22. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 10,22 e, no mês passado (Fev/2022) manteve a mesma média de preço. Mesmo com os preços estáveis, o preço do ainda continua caro. Nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou mais de 22,00%, percentual este bem superior à inflação estimada em torno de 11,00% para o mesmo período.

Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, a dúzia dos ovos de galinha da marca B apresentou a seguinte trajetória de preços nos últimos 12 meses: Em Fevereiro/2021, a dúzia deste produto foi comercializada em média a R$ 7,482; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializada a R$ 8,74. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 10,22 e, no mês passado (Fevereiro/2022), manteve a mesma média de preço, entretanto, no balanço de preços dos últimos 12 meses, o produto ainda continua caro com um reajuste acumulado superior à inflação alçando de quase 12,00%.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar