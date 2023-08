Assinada a Ordem de Serviço para construção da Praça do Cipoal

Os moradores da comunidade Cipoal, região do Planalto (BR-163), poderão, em breve, desfrutar do conforto e lazer de uma praça completa, com 1.750 metros quadrados. Em ato em seu gabinete na tarde de ontem, segunda-feira, 31, o prefeito Nélio Aguiar assinou a Ordem de Serviço (OS), autorizando o início das obras. O secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, o secretário de Agricultura e Pesca Bruno Costa, além de vereadores, secretários municipais e lideranças comunitárias presenciaram a assinatura do documento.

Os moradores comemoraram o anúncio da obra, há décadas aguardada pela população.

“Aguardávamos ansiosamente por esse equipamento, principalmente os jovens e idosos. O sonho que estava no papel agora vai se tornar realidade e com certeza trazer muitos benefícios para todos, não apenas para jovens e idosos, como também para quem precisar fazer uso da praça e quiser manter a saúde em dia com exercícios físicos”, declarou a presidente da Associação de Cipoal, Tereza Maia.

A comunidade conta com um total de 584 famílias e 1.891 moradores que terão um ambiente que proporcionará lazer e qualidade de vida. O investimento total previsto para a obra é de R$ 444.962,49, resultado de convênio firmado entre Governo do Estado, via Secretaria de Obras Públicas (Seop) e Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca (Semap). O recurso foi articulado pelo ex-deputado estadual e atual secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, junto ao governador Helder Barbalho em parceria com o prefeito Nélio Aguiar. O período estimado de execução é de 90 dias.

Em seu discurso, o chefe do Executivo reforçou o compromisso da gestão com a zona rural de Santarém, sinônimo de mais avanço chegando aos lugares mais distantes do perímetro urbano de Santarém.

“É a Prefeitura chegando aos quatros cantos do município, com tantas obras históricas e estruturantes. Nos sentimos felizes em levar esse importante equipamento, que representará mais qualidade de vida para a população do Cipoal. É um pedido histórico, um anseio histórico que a população tinha, para atender nossas crianças, idosos, mulheres, jovens, que só foi possível graças a parceria com o ex-deputado estadual José Maria Tapajós”, pontuou.

A obra vai urbanizar a comunidade, visto que ela será construída ao lado da Escola Municipal João XXIII. O projeto possuirá sinalização tátil em todo o entorno da praça, rampas para acesso de PcD’s e equipamentos que visam melhorar e proporcionar melhor experiência para quem utilizar a praça. Será implantado ainda caramanchão em madeira com bancos de concreto, plantio de grama, lixeiras e bancos de concreto isolados e equipamentos de academia a céu aberto.

O titular da Secretaria de Agricultura e Pesca, Bruno Costa, ressaltou a importância da obra para a região.

“A população solicitava esse equipamento há anos e agora estamos aqui assinando esse documento para que ela seja concluída o quanto antes. A gestão do nosso prefeito Nélio está, cada vez mais, valorizando as comunidades rurais, criando equipamentos públicos para os moradores usufruírem. Continuaremos avançando e trabalhando. Essa ação faz parte de uma sequência de obras que estamos executando em vários pontos do nosso município”.

Imagem: Agência Santarém