Assinada Ordem de Serviço para construção da UBS na comunidade de Uruari São Pedro, região de Rios, em Santarém

Levar saúde a todos os cantos de Santarém é um dos compromissos da atual gestão municipal. Por isso, na manhã desta quinta-feira, 13, o prefeito de Santarém Nélio Aguiar assinou a Ordem de Serviço para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade de Uruari São Pedro, localizada à margem direita da Região do Lago Grande, Distrito de Curuai. A obra beneficiará cerca de 83 famílias e 310 moradores. O investimento no valor de R$541.905,12 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e cinco reais e doze centavos) é proveniente de recursos do tesouro municipal e da parceria com o deputado Federal Júnior Ferrari por meio de indicação de emenda parlamentar.

A cerimônia de assinatura ocorreu no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam) e contou com a presença do prefeito Nélio Aguiar; da secretária Municipal de Saúde, Vânia Portela; da Vereadora e presidente da comissão de Saúde da câmara dos vereadores, Alba Leal; da coordenadora da Atenção Primária em Saúde, Irlaine Figueira; da assessora de Rios, Tângara Sansil e do morador representando a comunidade contemplada com a obra, Amerildo Rodrigues.

A UBS será construída no terreno de 167,79 m² doado pelo morador Fernando Gomes. A Unidade contará com recepção; banheiros; sala de arquivo, vacina, farmácia, procedimento/curativo; consultório médico, de enfermagem; copa, área de serviço e depósito. O projeto da obra foi desenvolvido pelo setor de Engenharia da Semsa e será executada pela empresa Ranieri Engenharia e Assessoria Imobiliária Eireli, com prazo de entrega de 270 dias.

“É muito bom fazer parte de um momento importante como esse. É um momento sobretudo de muita alegria, pois essa unidade vai nos dar mais acesso à saúde, pois somos dependente da UBS da comunidade do Inanu, que fica a 6 quilômetros de distância da nossa localidade. Essa UBS vai beneficiar muita gente, inclusive, as oito comunidades no entorno, “ pontuou o morador da comunidade de Uruari São Pedro, Amerildo Rodrigues.

A titular da Semsa, Vânia Portela, celebrou o investimento. “Esse é mais um investimento que o prefeito Nélio Aguiar está fazendo na área da saúde. Mais uma conquista para que a gente possa continuar avançando no fortalecimento da atenção básica em saúde.”

“Como vereadora foi um propósito levar através de emenda parlamentar o pedido para construção dessa UBS para comunidade de Uruari. Então, eu estou muito feliz e emocionada por estar sendo atendida pelo prefeito Nélio Aguiar e pelo deputado federal Júnior Ferrari”, relatou a vereadora Alba Leal.

“É o momento de conquista que representa bem o nosso governo. A saúde é nossa prioridade, recentemente entregamos no aniversário de Santarém quatro novas UBS’s para área urbana de Santarém, com prédios próprios e com estrutura padrão Ministério da Saúde, a UBS Aldeia/Fátima/Laguinho, UBS Jutaí/Urumari UBS Prainha e UBS Esperança. E agora vamos construir uma UBS na comunidade do Uruari, um local que tanto precisa”, destacou o prefeito de Santarém Nélio Aguiar.

Imagem: Ascom/PMS