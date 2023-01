Assinada Ordem de Serviço para construção do 1° Aviário Municipal nas Ilhas de Ananindeua

A Prefeitura Municipal de Ananindeua assinou, na manhã de ontem, sábado, 28, na Associação Comercial de Ananindeua(ACIA), Ordem de Serviço para a construção de seis aviários no Projeto de Assentamento Agroextrativista, na Ilha de João Pilatos. O investimento de R$ 250.000 mil em recurso de emenda do Senador Paulo Rocha (PT) e R$ 25.000 captados pela Prefeitura Municipal vai oferecer legalidade a pequenos produtores de avicultura, e regularizar a produção e seu produto para aumentar as possibilidades de comercialização dos frangos, garantindo segurança alimentar da população consumidora.



O projeto vai implantar seis unidades demonstrativas de aviários para a criação de frangos do tipo Caipirão, gerando renda e fortalecendo a economia de 18 famílias, que fazem parte do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), nas ilhas de Ananindeua.

O Diretor de Agricultura, José Neto, destacou a parceria da Sedec com os produtores rurais e sobre a importância de capacitá-los, “gerando renda para esses agricultores e garantindo subsistência das famílias, além do fornecimento de um alimento saudável para o mercado interno e externo do município”.



Com a construção dos novos aviários, a Sedec através da secretária de desenvolvimento econômico Ivelane Catarini, direciona a produção para ser utilizada no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PAA), que será conduzida pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento e distribuída às Instituições cadastraras na rede municipal.



“É uma satisfação muito grande poder estar participando desse projeto, em Ananindeua nós temos nove ilhas habitadas, então normalmente quem mora no município ainda não conhece nossas ilhas, e essa construção dos aviários e a possibilidade de transformar a vida dessas famílias é maravilhoso. E daqui a pouco, os moradores de Ananindeua além de conhecerem as ilhas, irão poder adquirir esses frangos de qualidade, porque com esses seis aviários nas comunidades e todo o acompanhamento técnico dos profissionais da agricultura e pesca, você vai ter um produto de qualidade, então é a ilha produzindo e a gente através da secretaria fazendo esse trabalho. É Ananindeua por todos os cantos, inclusive nas ilhas”, comemorou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ivelane Catarini.

A presidente da Associação da Comunidade de João Pilatos, frisou o investimento que a prefeitura vem trazendo para a ilha, “Esses aviários serão de grande relevância para nossa ilha, principalmente, para nossas comunidades, porque eles vão trazer mais benefícios, renda e principalmente quem sabe até para uma merenda escolar. É algo muito maravilhoso para nós, estamos muito felizes por sermos agraciados com esse projeto”, disse a Presidente da Comunidade da ilha de João Pilates, Elizangela Silva.

O prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel Santos, frisou a importância desses aviários para as comunidades das ilhas do município. “Com esses aviários estaremos gerando emprego e renda, e assim movimentando a economia da região das ilhas de Ananindeua”.

O senador Paulo Rocha, enfatizou a relevância da agricultura familiar. “O sentido das emendas que faço, é de incluir o pequeno produtor familiar no mercado. Em conversa com Doutor Daniel, vimos a possibilidade de investir na criação em pequenos viveiros, onde tem uma consequência imediata, que é gerar renda e ao mesmo tempo entrar no mercado do município para poder fazer a venda de produtos mais baratos e com condições de fazer a economia de Ananindeua crescer. Para isso, identificamos no gestor municipal a possibilidade de implementar as políticas que a gente pensa que é a solução para nossos municípios”, disse o senador Paulo Rocha.

Imagens: Ascom/PMA