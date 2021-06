Assinada ordem de serviço para construção do Primeiro Hospital Público da Mulher do Pará

Com a presença de lideranças políticas e autoridades do setor de saúde, foi assinada, na manhã desta segunda-feira, 07, no terreno onde funcionava a sede do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep), na Avenida Gentil Bittencourt, em Belém, a ordem de serviço para início das obras de construção do Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, o primeiro do Pará que irá proporcionar a saúde que a mulher verdadeiramente necessita. O governador Helder Barbalho, que foi prestigiado por dezenas de lideranças, entre as quais o empresário e ex-governador Carlos Santos, afirmou que este é mais um passo à frente no cumprimento de promessas de campanha, já que o novo hospital servirá como referência no tratamento e no cuidado com a saúde da mulher.



O Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré será uma unidade hospitalar de atenção à saúde exclusivamente para a população feminina paraense, efetivando ações de promoção da saúde e intervenção nos níveis de atenção necessários. Foi projetado para ser referência nas linhas de cuidados especializados em ginecologia (geral, climatério, infanto-puberal e colposcopia), mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia, dermatologia, abrangendo urgência / emergência e assistência para o atendimento de Vítimas de Violências sexual e doméstica, na perspectiva de agilizar o processo de operacionalização do acesso qualificado à rede de atenção à mulher, compondo a rede e considerando a territorialidade, a fim de atender à proposta de regionalização com resolutividade.



De acordo com as especificações técnicas, a edificação teve seu conceito pensado para atendimento com serviços ambulatoriais especializados, unidades de internação com 120 (cento e vinte) leitos, sendo 100 leitos de internação e 20 de UTI, distribuídos entre as sub-especialidades da ginecologia e mastologia; centro de apoio ao diagnóstico por imagem e métodos gráficos, análises clínicas, unidades de terapia intensiva, entre outros serviços. A prestação de serviços será exclusivamente ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seguindo seus princípios e democratizando o acesso à medicina de alta complexidade. A edificação contará com 12 pavimentos, sendo um subsolo, distribuídos num total de 17.648,81 m².

Hoje é um dia de muita alegria, de poder estarmos iniciando as obras do primeiro hospital público da mulher paraense, para cuidar das nossas mulheres, das mães, das filhas, das avós, para que possamos ter, neste equipamento, as estruturas de saúde, com a devida especialidade médica que a mulher requer, e que com isso, consigamos cuidar, preservar, prevenir, a agir com a urgência e emergência e assim, homenagear todas as mulheres do Pará -, disse o governador Helder Barbalho.



O ex-governador Carlos Santos, que é o presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, que integra a Super Rádio Marajoara AM e a Rede Marajoara de Comunicação, TV Marajoara Canal 50.1 e jornal A Província do Pará, participou da solenidade, oportunidade em que cumprimentou pessoalmente o governador Helder Barbalho sobre essa importante obra.

Carlos Santos, que foi vice-governador durante o governo de Jader Barbalho, pai de Helder, comenta o quanto é difícil implementar obras de infraestrutura num Estado rico como o nosso, mas dilapidado em suas riquezas em função dos imbróglios das leis, como no caso da Lei Kandir, que faz com que toda a riqueza mineral seja levada a troco de tão pouco, mas estamos presenciando avanços audaciosos como o que ora Helder Barbalho está fazendo na capital paraense, por isso estive presente neste evento tão importante para todas as mulheres.