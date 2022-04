Assinada ordem de serviço para construção, reforma e ampliação de 19 escolas em Santarém

O prefeito de Santarém, no Oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, Nélio Aguiar, assinará, na próxima segunda-feira, 4, Ordem de Serviço (Concorrência 004/2022) para construção, reforma e ampliação de dezenove escolas da Rede Municipal de Ensino localizadas na região do planalto santareno. A solenidade de assinatura será na Escola de Artes Emir Bemerguy, às 9h.

Segundo a Prefeitura de Santarém, os recursos para essas obras somam R$ 17.318.000,00, provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). As empresas contratadas terão cinco meses para concluir as obras.



Com a execução dessas obras, Nélio Aguiar estará fazendo mais um investimento de recursos públicos em prol da educação em Santarém. Após a conclusão dessas obras, outras demandas serão atendidas pelo governo municipal, no sentido de alavancar cada vez mais o ensino básico e médio no município.

Confira as escolas contempladas:

1- São José – Tipizal

2- Boa Ventura Queiroz – São Braz

3- Cristo Rei – Com. Diamantino

4- Francisco Pereira Chaves – Boa Esperança

5- Irmã Dorothy – Com. Caranazal

6- Santa Cruz – Diamantino

7- São Marcos – Com. Secretaria

8- Tereza Neuma – Tabocal

9- Nossa Senhora das Graças – Nova Vista

10- Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Santa Cruz

11- Santo Inácio – João Pereira

12- Nova Vitória – Bueru

13- Nova Esperança – Nova Esperança

14- São Francisco – Ponte Alta

15- Bela Vista – Corta Corda

16- São Francisco – Igarapé Açu

17- Maria do Rosário Barbosa – Irurama

18- São Jorge – São Jorge

19- São José I – São José I

Imagem: PMSantarém