Assinado termo de cooperação entre Alepa e Câmaras de Vereadores do Tapajós

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e as câmara municipais da região Tapajós assinaram, na manhã de ontem, quinta-feira, 28, o Termo de Cooperação Técnica para implantar o Programa de Formação Continuada e Modernização do Poder Legislativo.

A assinatura ocorreu durante o Forma Alepa/Elepa Itinerante que acontece na região até o dia 30. O objetivo do Termo de Cooperação Técnica é qualificar a atuação de servidores públicos. O Programa de Formação Continuada e Modernização do Poder Legislativo estabelece e regula a implementação das ações de continuidade da formação. A Alepa busca viabilizar meios técnicos como modelos de modernização da legislação envolvendo a tecnologia, comunicação, informação e educação.



“Um projeto que nos ajudará a levar um trabalho melhor. O que é bom deve ser levado à população, aos servidores públicos e é o que a Alepa faz. Ficamos gratos pela ação. Precisávamos dessa capacitação”, disse o presidente da Câmara Municipal de Itaituba, vereador Dirceu Biolche.

Vereadora de seis mandatos, Maria de Almeida Silva, popularmente conhecida pela comunidade de Maria Pretinha, falou que se sente feliz com o que a Alepa oferece aos municípios da região. “Projeto muito bom que a Alepa nos trouxe. Tudo relacionado à defesa das mulheres tem sua importância. Com o Termo de Cooperação Técnica assinado hoje, teremos mais oportunidade de mostrar o nosso trabalho através de aperfeiçoamento profissional”, destacou.



“O Termo de Cooperação Técnica objetiva colaborar com os servidores públicos. O documento representa mais compromisso com a população deste estado. Vamos fomentar a formação de trabalhadores das câmaras municipais”, frisou a deputada professora Nilse Pinheiro.



As câmaras municipais devem garantir a manutenção do programa de formação continuada e, principalmente, prestar contas após cada ação prevista no plano de trabalho do Forma Alepa/Elepa. Essa é a oitava edição de mais uma ação da Alepa por meio da Escola do Legislativo.



Imagens: Celso Lobo (AID/Alepa)