Assinatura de termo de acordo reativa parceria entre Belém e a capital da Martinica

Formalizando a retomada do acordo de cooperação descentralizada entre as cidades de Belém do Pará e Fort-de-France, capital da colônia francesa da Martinica, na região do Caribe, ocorreu nesta segunda-feira, 8, no Palacete Bolonha, a assinatura do termo de acordo entre as prefeituras das duas cidades.

Assim como no acordo original, assinado ainda no ano de 2001, a revalidação prevê a parceria entre Belém e Fort-de-France em segmentos como o de esporte, cultura, economia, urbanismo, turismo e outros. “Essa é a retomada de uma relação internacional muito importante para a nossa cidade. É uma cooperação que já iniciou trazendo benefícios para Belém com a instalação de uma linha aérea semanal da Air France, que vai nos permitir ir à Martinica e a Caiena, por exemplo”, disse o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destacando a primeira conquista do tratado.

Liderando a comitiva da Martinica que participou da solenidade de reativação da cooperação descentralizada entre a cidade brasileira e a caribenha, o prefeito de Fort-de-France, Didier Laguerre, ressaltou a similaridade entre as culturas das duas capitais. “Eu gostaria de dizer ao povo de Belém que nós somos povos irmãos, nós devemos cooperar, trabalhar juntos sobre a nossa identidade e a nossa cultura, que são similares, para assim garantir o desenvolvimento de todos”.

Segundo o coordenador de Relações Internacionais de Belém, Luiz Arnaldo Campos, a relação com o povo martiniquenho não é somente via o termo de cooperação assinado nesta segunda-feira. Ele anunciou que a Martinica será o país homenageado na terceira Jornada de Gratidão ao Povo Negro, a ser realizada pela Prefeitura de Belém no mês de novembro.

Ao final da solenidade, a comitiva da Martinica presenteou o prefeito de Belém com lembranças que remetem à economia e cultura daquela região.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação