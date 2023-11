Assistente de palco do SBT, Luana Andrade, morre aos 29 anos

A influenciadora digital Luana Andrade morreu nesta terça-feira (7), aos 29 anos. Ela também atuava como assistente de palco do Domingo legal, no SBT, e ficou famosa por sua participação do reality Power Couple, da TV Record.

A noticia foi confirmada pela assessoria de imprensa de Luana, por meio das redes sociais.

– É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida assessorada Luana Andrade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos (…) Descanse em Paz Luana Andrade. Seu brilho continuará a iluminar nossos corações – diz o comunicado.

A causa da morte não foi revelada oficialmente. Especulações sobre uma possível complicação após procedimento estético tomou as redes sociais, sobretudo após a uma postagem do surfista Gabriel Medina. Ele lamentou a morte “uma amiga” após um “procedimento estético simples”.

Ao colunista Kadu Brandão, do site IG, um dos empresários de Luana disse que ela sofreu quatro paradas cardíacas após iniciar um procedimento de lipoaspiração em um hospital de São Paulo.

– Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento – informou o empresário ao colunista.

Luana estava noiva do também influenciador João Haddad, com quem participou da sexta edição do reality de casais Power Couple.

