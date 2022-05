Assistente do Google poderá mudar sua senha automaticamente se ela vazar

O Google está começando a testar um recurso no Android que permitirá ao Assistente mudar automaticamente a senha do usuário, caso ela tenha sido comprometida. O leaker Max Weinbach, do Android Police, atestou a novidade e compartilhou por meio de sua conta no Twitter.

De acordo com uma captura de tela, a ferramenta funciona da seguinte forma: se o usuário fizer um login em um site com senha comprometida, o Google exibe um aviso perguntando se o Assistente pode alterar a palavra-chave automaticamente. Em outra captura, uma caixa de diálogo solicita o usuário a deixar o assistente ajudá-lo na mudança de senha.

Anunciado no ano passado, durante o I/O, o novo recurso de segurança do Google é construído com base na tecnologia Duplex, projetada para efetuar tarefas rápidas no Android como comprar ingressos de cinema, fazer check-ins de voo e pedir comida. Ele automatiza as partes mais rotineiras do processo, como rolar, clicar nas páginas e preencher formulários.

A ferramenta não está disponível para todos os sites — o Google não publicou nenhum requisito para que os sites tivessem suporte a mudança de senha —, mas a ideia é que o processo seja gradualmente automatizado. Isto é, assim que uma senha comprometida seja verificada, o Assistente leve o usuário à página certa para alterá-la, assim como use o gerenciador integrado do Chrome para armazenar os novos detalhes.

Mudança também pode ser feita manualmente

Vale lembrar que o Google permite que o processo de mudar senhas corrompidas seja feito sem fazer login no site e receber o aviso. Neste caso, basta ir ao submenu Senhas nas configurações do Chrome e escolher a opção “Verificar senhas”. Se uma senha comprometida for encontrada, um botão “Alterar senha” aparecerá com o logotipo do Google Assistente acima.

Reprodução/Olhar Digital

De acordo com o 9to5Google, a automação das senhas está sendo lançada de forma gradual desde novembro de 2021, quando o acesso foi dado a um pequeno número de usuários. A capacidade de alterar automaticamente as senhas comprometidas já foi também oferecida por gerenciadores de senhas como LastPass e Dashlane no passado.

Crédito da imagem principal: sdx15/Shutterstock

Fonte: Olhar Digital