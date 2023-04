Assistente virtual do Disque Denúncia completa dois anos e já recebeu mais de 66 mil denúncias de todo o estado

Um dos canais oficiais de denúncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), o aplicativo de mensagens WhatsApp do Disque Denúncia completa dois anos de criação e já recebeu mais de 66 mil denúncias de todo o estado. O recurso vem potencializando as ações de segurança, auxiliando nas investigações e esclarecimento de crimes, oferecendo à população paraense mais um agente em serviço da segurança pública.

O Pará foi o primeiro estado do Brasil a disponibilizar um número de WhatsApp para denúncias, garantindo o sigilo e o anonimato do denunciante. Por meio do número (91) 98115-9181, as mensagens enviadas são recebidas e um diálogo se constrói, buscando obter o máximo de informações pelo sistema de Inteligência Artificial, que é rápido e anônimo, personificado por uma atendente virtual, a Iara.

A iniciativa pioneira ampliou o serviço para todo o território paraense e, desde 27 de março de 2020, vem colaborando para o esclarecimento de crimes praticados contra a sociedade, sejam eles cometidos contra a mulher, assim como aos idosos e maus-tratos contra animais.

“Estamos comemorando dois anos da criação do WhatsApp do Disque Denúncia, que foi pioneiro em todo o Brasil, possibilitando à população que possa acionar a segurança pública por meio do aplicativo mais popular de mensagens, facilitando o canal de acesso às equipes policiais. Nosso maior objetivo foi o de criar, cada vez mais, canais que facilitem a comunicação para que a população possa colaborar com a segurança pública”, pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado.

Tecnologia – Por meio do aplicativo de mensagens, qualquer pessoa pode enviar texto, áudio, fotos e vídeos, além de localização. As informações podem ser também sobre crimes que já ocorreram para que possam ser solucionados, como por exemplo, recaptura de presos, venda de entorpecentes, localização de veículos roubados, entre outros, ou de crimes que podem ser evitados. Ao fazer uma denúncia, a pessoa receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento da demanda ou acrescentar informações.

Canais Disque Denúncia – Além do WhastApp da Iara, a Segup, por meio do Disque Denúncia, possui mais dois canais de denúncia. O chatbot (caixa de diálogo com atendimento virtual), presente em diversos sites dos órgãos da segurança pública, e o formulário web, disponibilizado no site da Segup, totalizando quatro canais para a sociedade. O número 181 permanece disponível para chamadas de voz, gratuitamente.

Dados – Em dois anos, mais de 500 mil denúncias foram recebidas pelo Disque Denúncia, sendo o WhatsApp o segundo canal mais utilizado. As quatro maiores ocorrências informadas foram: tráfico de entorpecentes (35,90%), poluição sonora (23,89%), maus-tratos contra animais (18,40%) e maus-tratos contra idosos (7,29%).

Nos últimos dois anos foram computadas 66.345 denúncias válidas no aplicativo de mensagens, 8.326 pelo chatbot e 5.547 pelo formulário web, totalizando 80.208 denúncias válidas recebidas pelos meios digitais.

“O Disque Denúncia é um serviço que fica disponível para a população 24h por dia com objetivo de receber informações de fatos ou crimes que ocorreram ou que estão acontecendo, e principalmente, para aquele denunciante que tem medo de ser identificado. Pelo canal do WhatsApp da Iara é possível mandar foto, vídeo e a localização em tempo real com total garantia de sigilo, pois nossos sistemas não identificam o número do denunciante, e assim podemos contar com a população para auxiliar nas investigações e na elucidação de caso, que muitas vezes ocorre próximo a ela”, reforçou o diretor do Disque Denúncia, delegado Christian Wanzeller da Rocha.

Esclarecimentos – As denúncias registradas têm possibilitado a elucidação de crimes e a captura de criminosos. No último mês de março foram solucionados crimes cometidos contra a sociedade, a exemplo de uma tentativa de latrocínio cometida no município de Castanhal, onde posteriormente, também por meio de uma denúncia ao canal do 181 foi possível identificar um homem foragido da Justiça e que também tinha envolvimento na tentativa de latrocínio. Em Igarapé-Miri, um homem foi identificado e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas após denúncia anônima, assim como outros casos que vêm sendo elucidados por meio de denúncias realizadas aos canais do Disque Denúncia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Agência Pará