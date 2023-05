Associação Campos conquista medalha e garante vagas na seleção paraense de judô

Judocas da Associação Campos Judô conquistaram suas vagas na Seletiva do Brasileiro Nacional Sub 13, Sub 15 e Sub 21. A conquista aconteceu no II Circuito Paraense de Judô- Troféu Wady Charone Filho, realizado no Ginásio NEL/Seduc, em Belém, PA.



Na pontuação geral, a equipe ficou em quarto lugar, posição que reafirma o excelente trabalho da associação no judô paraense.



No quadro de medalhas, foram 5 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze, com a participação de 49 atletas inscritos na competição. O evento contou com mais de 500 atletas, uma das maiores Seletivas de Judô do Estado.



No ‘Judô Para Todos’, o que chamou a atenção de todos, foi a professora de Libras, Érida Neves, se comunicar com os seus atletas deficientes auditivos por sinais. O momento foi de emoção e amor.



A professora destacou o esporte de judô como ferramenta de inclusão. “É muito importante essa valorização dos atletas que têm deficiência auditiva, intelectual, ou que tenham síndrome de down participarem de eventos esportivos. O ‘Judô Para Todos’, oportuniza essa ferramenta de inclusão dos nossos atletas, e estou aqui para ajudá-los a se comunicarem com o público ’, disse.



Seliane Cristina do Rosário Gato, do projeto ‘Judô por Amor’ da Bragança, coordenado pelo professor Marcos Vinicius, foi o destaque, sagrando-se campeã em duas categorias: sub-18 e sub-21 feminino. Garantiu sua vaga no Campeonato Brasileiro sub-18 e sub-21.



Medalhas

As medalhas conquistadas pela Associação Campos:



Ouro

Seliane Cristina do Rosário Gato – Sub 18 – pesado -70kg

Seliane Cristina do Rosário Gato – Sub 21 – meio pesado -78kg

Flávio Augusto Santos Costa – Sub 15, meio-pesado – 73kg

Rebeca Vitória Teixeira Nascimento – Sub 21 – pesado +78kg

Winicio Lorran Barros Borges – Sub 21 – pesado +100kg

Ney Gabriel de Souza Farias – M4 – pesado +100kg

Ubiratan Oliveira de Souza (J1) – M5 – leve -73kg

Maria Valcineia Ferreira de Souza Campos – F5 – médio -70kg



Prata

Winicio Lorran Barros Borges, Sub 18, Masculino Pesado +90kg

Israel Adyn Pereira da Silveira, Sênior, Masculino Pesado +100kg

Diego Cauã Barros Borges – Sub 15 – pesado -81kg

Marcelo Correa Sodré – Veterano M2 – meio-pesado -100kg



Bronze

Esller Quadros Monte Palma – Sub 18 – meio-leve – 60kg

Anderson Zaqueu da Silva e Silva – Sub 18 – super-ligeiro – 50kg

Rebeca Vitória Teixeira Nascimento – Sub 18 – Pesado +70kg

Hietor Bulhões Moitinho Machado – Sub 15 – médio -66kg

Ana Clara de Lima Silva – Sub 13 – médio – 47kg

Nicolas Ronan da Costa – Sub 13 – meio-médio – 42kg. (ColaborouBrazChucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação