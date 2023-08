Associação de Cabos e Soldados afasta parte da diretoria e abre sindicância

A Assembleia Geral da Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (ASCPMBMPA) reunida ontem pela manhã, tendo como local a própria sede campestre da agremiação militar, afastou vários diretores por supostas irregularidades realizadas na gestão atual da diretoria. Com afastamento dos diretores, coube à Assembleia Geral eleger a Comissão da Sindicância que comandará, num espaço de 120 dias, a apuração das supostastas irregularidades, que poderá chegar até à exclusão dos envolvidos do quadro social, conforme, estabelece o estatuto da entidade.

A Comissão da Sindicância está composta pelos associados: Karina Calado da Silva, Milder Falcão, Rosivaldo Santos Amorim, Joelmir Barros de Souza e Alberto Cláudio Machado de Souza.

A assembleia também aprovou o nome do associado Lucas Marsi Souza Campelo da Costa, para ocupar o cargo de Diretor-Financeiro até a conclusão da sindicância e da possível prorrogação automática, se necessário, por um período de igual prazo, de acordo com a conveniência da Comissão da Sindicância.

Também ficou aprovada a Deliberação para que atual presidente, Cabo PM Karla Cristina Mota de Souza, acumule as funções da Diretoria-Administrativa durante o período da investigação.

As reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo serão realizadas virtualmente, com objetivo de evitar despesas e gastos para Associação Militar, considerando que existe amparo estatutário e regimental que permite o encaminhamento dos balancetes trimentrais ao Conselho Fiscal para análise.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar