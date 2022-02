Associação dos Ex-Craques de Futebol de Salão do Estado do Pará é criada hoje

O sonho acalentado dos Ex-Craques da modalidade de Futebol de Salão vai se tornar realidade neste sábado, 12, na sede do Pará Clube, a partir das 11 horas, onde, ocorrerá a solenidade da fundação da Associação dos Ex-Craques de Futebol de Salão do Estado do Pará. Os trabalhos serão comandados por João Luiz Parente, idealizador e coordenador pela criação da entidade, com assessoramento do abnegado Jopersio Coutinho.

Serão homenageados vários ídolos das décadas de 70, 80 e 90, como Capitão, Prócion Klautau, Amaro Klautau, Geraldo, Juarez Scotta, Pecanga, Petilo, Nelson Chaves, Waldemar, Sirotheau, Galego, Jorge Belo, Beto Ivo, Manuel Paraense e outros.

Logo o encerramento do ato solene será servido um almoço aos presentes.

O presidente do Pará Clube, Pedro Castro, cedeu o espaço para a realização do evento de modo gratuito, mostrando de fato como assíduo pelo esporte da bola pesada.

A ideia é reunir essa turma, perpetuando os nomes do Futsal paraense em todos os seus tempos.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar