Associação dos Magistrados recebe Imagem Peregrina pela primeira vez

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve pela primeira vez na sede social da Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA, na tarde da segunda-feira da semana passada. Juízes e desembargadores, da ativa e aposentados, junto com seus familiares, acompanharam o tradicional Rito da Bênção. A mensagem do padre foi em torno do tema do Círio 2023: “Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho”.

O presidente da AMEPA, Libio Moura, foi quem carregou a imagem peregrina para dentro da associação. Após o momento de reflexão, ele e a desembargadora Eva do Amaral Coelho representaram a magistratura e disseram palavras em agradecimento à Santa. “Esse é um momento especial de gratidão à Nossa Senhora de Nazaré, por tudo que nós passamos e tudo o que nós temos, tanto em nossas vidas particulares quanto na AMEPA. Daqui a 20 dias estaremos nas ruas de Belém cheios de fé e gratidão. Quando pensei neste momento junto com a Diretoria Executiva, pensamos também em quem não está aqui entre nós, não só aqueles que perdemos durante a pandemia, mas nos nossos associados que estão espalhados pelo estado, pedindo para que Nossa Senhora dê força para trilharmos nossos caminhos”, destacou o juiz Libio Moura.

A Desa. Eva do Amaral Coelho destacou o momento único que foi a primeira visita da Imagem Peregrina à AMEPA. “Eu quero só agradecer a todos os colegas que estão aqui. Fico também muito emocionada, Nossa Senhora é muito forte na vida de cada um de nós. Eu costumo viver o Círio desde o lançamento do tema. Sou responsável pela peregrinação do meu prédio, faço novena, vivo o Círio em todos os seus aspectos e etapas, pra mim isso é muito importante”, disse.

A juíza paraense Danielle Leite, auxiliar da capital, fez questão de acompanhar a Imagem de Nossa Senhora junto com os colegas da magistratura. “Eu sou muito devota de Nossa Senhora. Onde Ela está, eu vou. Foi um grande prestígio que a AMEPA nos forneceu hoje, pela primeira vez estamos recebendo a imagem de Nossa Senhora aqui na associação. E foi um prazer e uma emoção muito grande estar aqui com os colegas, porque sou muito devota”, declarou.

NOVO ASSOCIADO

Após a visita da Imagem Peregrina, o desembargador Alex Centeno, empossado no último dia 6 de setembro por meio do Quinto Constitucional, assinou o documento de ingresso na Associação dos Magistrados do Pará. “É uma honra tê-lo em nosso quadro, este é um momento de muita importância para a associação. Seja bem-vindo, esse time precisa muito do senhor lá no desembargo, nas lutas associativas”, afirmou o presidente da AMEPA, Libio Moura, ao receber o novo associado.

“Gostaria de dizer que a magistratura pode contar comigo, agora no exercício dessa função nova pra mim, sempre respeitando muito o que vem do 1º grau, ouvindo a opinião dos magistrados e analisando com todo o carinho. Também gostaria de me colocar à disposição e dizer que aqui serei um soldado na associação”, relatou Centeno ao ingressar na AMEPA.

