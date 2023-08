Associação PanAmazônia realiza seminário para discutir investimentos e economia na região

Evento, que contará com a presença de cerca de 150 empresários, ocorre um dia antes da Cúpula da Amazônia.

Nesta segunda-feira, 7, a Associação PanAmazônia, em parceria com a Federação do Comércio do Estado do Pará (Fecomércio), realiza, em Belém, o seminário “Caminhos para a prosperidade na Amazônia – economia, sociedade e meio ambiente, o equilíbrio indispensável”, que reunirá cerca de 150 empresários, de diversos segmentos, tanto do Pará quanto de outros estados da região. A programação ocorrerá das 9h às 17h, no auditório da Fecomércio.

Durante o dia serão realizadas palestras com o intuito de debater a importância da liberdade econômica para o desenvolvimento regional e, consequentemente, para a solução dos problemas sociais e ambientais, como explica Belisário Arce, fundador e diretor executivo da Associação PanAmazônia.

“O desenvolvimento econômico é indispensável para a preservação da floresta. Nós lutamos pelo progresso, único meio de garantir a conservação da floresta, assim como uma vida digna para as populações da Amazônia”, comenta Belisário.

Para Rogério Perdiz, diretor executivo do restaurante Engenho Dedé e empresário associado à PanAmazônia, o momento é oportuno para o setor comercial debater temas de interesse que estejam ligados ao crescimento sustentável da região.

“O setor empresarial é um aliado do crescimento e dos investimentos na Amazônia. A Associação tem diversas empresas que gerenciam, empregam e oportunizam ações para a população da região. Então, um espaço como esse é importante para debatermos o presente e o futuro desse ambiente que todos ocupamos”, diz Rogério.

O seminário será realizado um dia depois dos Diálogos Amazônicos – espaço aberto para discussões da sociedade civil dos oito países participantes da Cúpula da Amazônia e um dia antes da Cúpula, que ocorrerá nos dias 8 e 9 e contará com a presença de todos os presidentes da República dos oito países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA.

Para saber mais sobre a programação completa, acesse o link: https://tinyurl.com/3jhses8e

Serviço:

Seminário “Caminhos para a prosperidade na Amazônia – economia, sociedade e meio ambiente, o equilíbrio indispensável”

Quando: 7 de agosto

Onde: Fecomércio – Av. Assis de Vasconcelos, 359

Hora: das 9h às 17h

Foto: Divulgação