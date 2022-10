Associados visitam a nova sede do Sindiclubes, no Palácio do Clube de Engenharia

Desde a inauguração da sede própria no ultimo dia 07, localizada no Edifício-Palácio do Clube de Engenharia, em Belém, a diretoria do Sindiclubes vem realizando encontros visando apresentar a sala e a estrutura que a entidade está implantando para o atendimento e melhor prestação de serviços aos clubes paraenses.



Em continuidade às ações planejadas, na noite de quinta-feira passada, 27/10, foi a vez dos conselheiros fiscais Daniel Nunes Lopes, Odir Gomes e Aluízio Roberto Campelo de Araújo conhecerem o espaço conquistado. Foi um encontro muitíssimo agradável e celebrado pelos conselheiros que, em voz uníssona, reforçaram a importância da conquista da sede própria que deverá gerar muitos serviços à sociedade paraense representada pelo Sindiclubes.



Ao celebrar o encontro realizado com os Conselheiros, o presidente da entidade, Salatiel Campos, destacou a participação da Federação Nacional de Clubes – Fenaclubes, por meio de seu presidente, Arialdo Boscolo, decisivo para as conquistas da entidade, desde a certidão sindical até o apoio para consolidar o sonho da sede própria, conquistada agora, após tantos anos de bons serviços prestados aos clubes, bem como, à sociedade paraenses.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar