Assubsar festeja 70 anos de existência com jogo emocionante

A diretoria da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará – ASSUBSAR, comemorou, na última quarta-feira, 20, com entusiasmo, o 70 anos da agremiação militar, atualmente sob a presidência do Suboficial PM Sérgio Humberto, o qual fez um agradecimento aos associados e convidados que compareceram na sede campestre do clube militar.



Na ocasião, Sérgio apresentou as obras concluídas e outras em fase de conclusões em prol dos associados, sobretudo, com relação ao conforto para seus familiares.



Depois das formalidades fé prancheta seguiu-se o jogo de futebol entre as equipes, em que o Remo ganhou a partida.



Assim, houve a disputa entre os associados, em que o time do Clube do Remo abateu o Paysandu por 2 a 1, tentos de Reinaldo e Costa, recebendo um lançamento de Cordeiro que levou os torcedores ao delírio, enquanto Dagoberto (Robusto) descontou para os Bicolores.



O Remo venceu com o futebol de Cordeiro Júnior, Dourado, Curió, Ronaldo e Everaldo; Reinaldo, Gonzaga, Dias e Costa; Fernandes e Gaspar. Jogaram ainda com excelente desempenho: Níceias, Oeiras, Cordeiro, Denis, Felipe e Celestino.



Os melhores do jogo foram: Nicéas, Fernandes, Cordeiro, Costa e Reinaldo. Treinador: Oeiras, que foi muito cumprimentado pelo sistema tático implantado no time que acabou com jejum de 12 anos dos Bicolores.



Após o encerramento da partida, a Assubsar recepcionou os dois times e familiares com churrasco e muita gelada.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar