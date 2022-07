Assubsar festeja 70 anos de fundação no próximo dia 20

A Diretoria da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Pará – Assubsar/PA divulgou, ontem, a programação festiva destinada a celebrar os 70 Anos de dundação do tradicional clube social de Belém que ocorrerá na próxima quarta-feira, 20, a partir das 09 horas. Os festejos acontecerão na própria sede campestre da agremiação militar, localizada na Alameda Santa Paz, 36, no bairro do Umarizal, centro de Belém.

Objetivando proporcionar aos associados e convidados toda a comodidade, o presidente do clube, Suboficial da PM Sérgio Humberto, adotou todas diretrizes com demais diretores visando todos entusiasmos durante o transcorrer da programação.

“A diretoria da Assubsar, mesmo em pese as nossas dificuldades financeiras que assolam o país, vai comemorar os 70 Anos da nossa agremiação junto com associados que virão em grande número, atendendo ao nosso chamado. Na oportunidade, vamos dar conhecimento aos associados, sobre os novos melhoramentos já concluídos, os trabalhos e outros que estão sendo realizados, sempre em prol dos associados, proporcionando todos confortos aos seus familiares e também aos convidados”, explicou Sérgio Humberto, com respaldo da Vice-Presidente, Maria das Graças e dos diretores Marulino Fernandes, Jonathas, Nunes, Nonato, Oeiras, Cordeiro e Maria do Socorro Lisboa.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar