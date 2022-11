ASSUBSAR/PM vence concurso do ” Garoto Camiseta Molhada” do Bancrévea

O Departamento Cultural do Bancrevea promoveu, no domingo último, 13, o tradicional concurso do ” Garoto Camiseta Molhada” depois de dois anos de paralização em razão da pandemia que assolou o Planeta. O vitorioso da retomada do evento foi o jovem Higor Tomkemytz, pertencente agremiação da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará – Assubsar/PA, que superou inúmeros participantes concorrentes, que se apresentaram com garra e determinação objetivando almejar o pódio de primeiro lugar do concurso que teve a coordenação brilhante destinada à programação festiva através de Augusto Santos e Alexandre Araújo.

Os dirigentes do Bancrevea proporcionaram total apoio ao evento que receberam todos elogios dos participantes e também familiares que prestigiaram em grande número o concurso.

A diretoria da Assubsar, à frente o presidente Sérgio Humberto e a vice-presidente Maria das Graças, parabenizaram a coordenação pela beleza e organização do concurso.

A programação encerrou com a entrega das premiações sob o comando dos coordenadores da programação, Augusto Santos e Alexandre Araújo.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar