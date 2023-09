Assubsar realiza concurso da “Garota Independência” neste domingo

A Diretoria da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Pará, através do Departamento Social, promove neste domingo, 03, a tradicional festa “Garota Independência” com show musical do som “Diamantina”, além da presença do DJ Sandro Guilherme, a partir das 11 horas.



Os dirigentes da agremiação militar, à frente do presidente Sérgio Humberto e a vice-presidente, Suboficial Maria das Graças, conclaman todos associados e convidados a participarem da programação festiva que contará com sorteios de brindes, além do tradicional bingo com valiosos prêmios, e haverá também a liberação da piscina para todos que prestigiarem o grande acontecimento da agremiação militar.

